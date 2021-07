…con Dario Canovi

“Italia, zero punti deboli. Milan bravo su Donnarumma e Calhanoglou. Fiorentina-Italiano, vicenda gestita malissimo. E il mercato che verrà…”

“L’Italia non ha punti deboli, neppure campionissimi ma tutti calciatori di grande livello. Da Locatelli a Verratti fino a Chiesa e Berardi o Chiellini e Acerbi. E poi ha il gioco. Un gioco di squadra, corale”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Dario Canovi.

La Nazionale può arrivare fino in fondo?

“Non so se ci arriverà. Ma può arrivarci. Che giochino o non giochino Hazard e De Bruyne l’Italia è favorita perché ha un gioco. Figurina contro figurina posso perdere tre volte su undici e in più l’Italia gioca bene”.

Mercato: il Milan ha perso a zero Donnarumma…

“Tutto sommato il Milan ha fatto bene. Non ha ceduto al ricatto di Raiola. Quando un agente chiede una commissione altissima è un volgare ricatto, una vessazione. Donnarumma farà il secondo al PSG, questo mi meraviglia: l’offerta del Milan era sontuosa. Nei panni del club rossonero non avrei ringraziato Donnarumma”

E Calhanoglou?

“Anche in questo il Milan ha fatto bene. Se i club cominciassero a rendere note le cifre richieste dagli agenti il sistema potrebbe cambiare. Invece c’è un’omertà incredibile”.

Italiano alla Fiorentina: come ha visto la trattativa?

“Meno che dallo Spezia è stata una vicenda gestita malissimo. Dalla Fiorentina, da Italiano e da chi gli sta vicino. Ha rinnovato e poi è andato via alla prima occasione rimangiandosi tutto. La Fiorentina ha gestito la vicenda in maniera orribile e sta gestendo malissimo anche la questione Antognoni, una figura importantissima”

Il ritardo della Fiorentina inciderà sul mercato?

“Sono tutti in ritardo. Non cambierà nulla”.

Che mercato sarà?

“Sarà un mercato fiacco. Con gli ingressi ridotti allo stadio e la pandemia che ancora ci circonda è normale dare uno sguardo ai conti. Ci saranno ancora tanti scambi”.

Chi si muoverà?

“La Roma avrebbe bisogno di fare mercato. C’è un nuovo allenatore e soprattutto gli esuberi sono notevoli. Forse l’Inter è quella che deve fare meno se non cede più nessuno”.