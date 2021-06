…con Diego Lopez

“Italia, puoi arrivare in alto… come l’Uruguay in coppa.’Vieira? Conosce il calcio, parole strane. Milan, tieni Tonali. Cagliari, salvezza meritata. Brescia, puoi fare un grande campionato”

“L’Italia sta giocando un bel calcio, verticale, veloce. La squadra di Mancini è in salute, può arrivare in alto”. Così a Tuttomercatoweb l’ex allenatore di - tra le altre - Cagliari, Palermo e Brescia, Diego Lopez.

Vieira ha detto che l’Italia ha giocato solo partite facili.

“Non sono d’accordo con lui. Mi sorprende. Ha giocato a calcio e dice che ci sono partite facili. Non è normale. Quando giochi non ci sono partite facili. L’Italia sta bene e lo sta dimostrando”.

E l’Uruguay in Coppa?

“Tanti calciatori sono a fine ciclo. Hanno grande voglia e grandissime qualità. Erano anni che non vedevo una squadra così. Può vincere la Coppa”.

Tonali al Milan non ha dimostrato pienamente il suo valore…

“Quando un calciatore va da una squadra minore ad una big può pagare il cambio. Farà sicuramente una grande carriera. Non so se al Milan o da un’altra parte. Deve trovare continuità, non è semplice. Il Milan deve tenerlo”.

Il suo ex Cagliari l’anno scorso ha faticato…

“Ha comunque ottenuto una salvezza meritata. A volte parti con degli obiettivi, poi il campo dice altro. Ma il Cagliari aveva giocatori importanti. Da Joao Pedro a Nandez. Tutta gente che quando bisogna esserci c’è”.

E il suo ex Brescia?

“La squadra è buona, infatti è arrivata ai playoff. Non sono sorpreso. Tutto sommato il lavoro è stato positivo. Poi a volte i risultati non arrivano. Ricordo che avevamo dei calciatori con il Covid, era una situazione complicata. Il Brescia ha tutto per fare un grande campionato”.

E leí mister, tornerà in pista?

“Vedremo. Stare un po’ fuori ad osservare non fa male. Serve a riflettere”.