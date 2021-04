1° aprile 2001, Roberto Baggio ammutolisce il "Delle Alpi" segnando un gol capolavoro

Il 1° aprile 2001 passerà alla storia del calcio italiano per uno dei gol più belli mai visti: al "Delle Alpi" di Torino si gioca Juventus-Brescia, 24° turno di Serie A. I bianconeri inseguono la Roma capolista, i lombardi sono invece invischiati nella lotta per non retrocedere. Sulla carta non c'è partita e infatti la Juventus si trova in vantaggio dopo 30' grazie a Zambrotta. A quattro minuti dalla fine un colpo di genio cambia tutto: un giovane Andrea Pirlo, arrivato in prestito al Brescia dall'Inter, gioca le sue prime partite da regista e dall'altezza del centrocampo fa partire un lancio preciso verso l'area di rigore, dove pesca Roberto Baggio. Il numero 10 riesce in un gesto tecnico pazzesco: arpiona al volo il pallone e contemporaneamente dribbla Van der Sar in uscita bassa, depositando il pallone in rete. È l'1-1 che a conti fatti peserà tantissimo nella corsa scudetto, che vincerà la Roma e che darà fiducia al Brescia nella corsa salvezza, che riuscirà brillantemente a ottenere.