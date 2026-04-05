5 aprile 1995, Boban insacca a tempo scaduto. Il PSG si inchina al Milan per 0-1

Il 5 aprile del 1995, al Parco dei Principi di Parigi, si gioca a semifinale di Champions League. Da una parte il Paris Saint Germain di Luis Fernandez, ben lontano dai fasti attuali ma con in avanti un prossimo pallone d'oro come George Weah. Casualità, prossimo milanista. Dall'altra parte Fabio Capello è campione d'Europa e vuole arrivare a bissare il trofeo vinto un anno prima contro il Barcellona per quattro a zero. Fa freddo a Parigi, la partita è bloccata e sembra terminare con uno zero a zero che rimanda tutto al ritorno.

Invece al novantesimo, a tempo praticamente scaduto, il Milan cambia tutto. Massaro serve Savicevic sul limite sinistro dell'area, che rientra sul destro e pennella il cross morbido verso il centro. Boban stoppa e poi si gira, con il sinistro, con il pallone che si infila sul primo palo, senza lasciare spazio per la reazione di Lama, portiere della nazionale francese. Finisce così uno a zero per i rossoneri che arriveranno un'altra volta in finale, stavolta contro l'Ajax e senza il lieto fine dell'anno precedente.

Paris Saint Germain - Milan 0-1

Marcatori:: 91’ Boban

PSG

Lama, R. Gomes, Roche, Cobos, Llacer; Bravo, Le Guen, Guerin, Raì; Ginola, Weah.

All. Luis Fernandez

MILAN

S. Rossi; Panucci, Costacurta, Baresi, Maldini; Eranio, Desailly, Albertini, Boban; Savicevic, Simone (84’ Massaro).

All. Fabio Capello