5000 tifosi per Stella Rossa-Milan? Il Cts serbo: "Impossibile vista la situazione"

Branislav Tiodorovic, epidemiologo e membro del comitato scientifico a sostegno del governo serbo nella lotta al Covid-19, ha parlato al portale Danas della possibilità di aprire il Marakana a 5000 tifosi per la sfida di domani fra Stella Rossa e Milan: "In linea teorica a teatro gli spettatori con la mascherina non si comportano come le persone ad una festa. Ma onestamente con il numero di contagi ancora così alto è difficile soddisfare tale richiesta. Lo stesso discorso vale per il pubblico negli stadi e agli eventi sportivi. Quindi non ci sarà pubblico per la sfida di Europa League? Qualcuno può garantire che quei 5000 spettatori restino seduti alla giusta distanza, con le mascherine, e che non si creino assembramenti o raggruppamenti in caso di esultanza? Non credo. Io vorrei il pubblico, non solo per il calcio. Ma la ragione dice che non è una cosa realistica in questa situazione".