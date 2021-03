Adani: "Ieri il Milan mi ha riportato indietro. Ho rivisto il suo senso di grandezza"

vedi letture

Ospite della BoboTv in onda su Twitch Daniele Adani sul pareggio del Milan in casa del Manchester United nell’andata degli ottavi di finale di Europa League: “Il Milan ieri mi ha riportato indietro nel tempo per atteggiamento e senso di grandezza. Con tante assenze ed è andato a Manchester rappresentando quella che è la sua storia, il suo stile, la sua storia e status. Anche i giovani ieri hanno fatto una grande partita. E’ stata una prova di consapevolezza e di ciò che sapevamo il Milan potesse fare. E lo ha fatto in uno stadio fra i più importanti, facendo calcio 90’. Kessie è la guida, il totem, il suo capo emotivo. E’ solo un caso che abbia segnato al 92’ perché poteva segnare prima. Ieri è stato un premio per il percorso fatto”.