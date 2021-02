Arsenal, Arteta: "Uscire dopo due partire così avrebbe fatto molto male"

Sospiro di sollievo per Mikel Arteta, manager dell'Arsenal, che deve ringraziare Aubameyang per il successo che spedisce i Gunners agli ottavi di finale di Europa League: "È un successo che ci tiene in corsa in Europa, questo è certo. Sarebbe stata davvero dura riprendersi in caso di uscita dopo due partite così. Per cui sono estremamente felice di essere passato".