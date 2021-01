Bergomi: "Vedo una Juve che non gioca sempre da collettivo, decidono i singoli"

Presente negli studi di ‘Sky Calcio Show’, l’ex difensore Giuseppe Bergomi commenta così la vittoria ottenuta oggi dalla Juventus contro il Sassuolo, match in cui le sofferenze non sono mancate per i bianconeri: “Continuo a vedere una Juventus che non gioca sempre da collettivo, ma trova sempre un giocatore che gli risolve la partita. Vedi che ci sono dei margini di crescita. Alla fine oggi è stato portato a casa un risultato importante".