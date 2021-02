Bruno Fernandes già a quota 8 reti europee con lo United: solo Lukaku ha fatto meglio

Col gol segnato al 27' della gara di Europa League in corso in questi minuti contro la Real Sociedad, Bruno Fernandes ha già raggiunto quota 8 centri nelle competizioni europee con la maglia del Manchester United dal suo debutto a febbraio 2020. Solo Romelu Lukaku (11 gol) dell'Inter ha fatto meglio del fantasista portoghese.

8 - Bruno Fernandes has scored eight goals across all European competitions for Manchester United; since his European debut for the club in February 2020, only Inter Milan's Romelu Lukaku (11) has netted more. Integral. pic.twitter.com/pS3MIOFF3v

— OptaJoe (@OptaJoe) February 18, 2021