Bucchioni su il Tirreno: "Scontro Agnelli-Conte, servono provvedimenti esemplari"

Enzo Bucchioni, editorialista di TMW, nel suo "Commento" per Il Tirreno, è tornato a parlare dello scontro tra Agnelli e Conte andato in scena a margine della semifinale di Coppa Italia: "Il danno a tutto il calcio italiano è irrecuperabile. E nessuno provi a derubricare i fatti in "cose di campo" perché il campo è un'altra roba. Adesso? Servirebbero scuse immediate, ma non arriveranno. Ho aspettato inutilmente che Inter e Milan facessero stringere la mano a Ibra e Lukaku. Niente. (...) Di questo dovremmo preoccuparci e proprio per questo gli arbitri Mariani e Chiffi, gli ispettori federali e chi dovrà riferire e giudicare, spero non facciano gli struzzi e prendano provvedimenti esemplari. Ora absta. E se poi Agnelli volesse un consiglio non richiesto, si ricordi di mettere la mascherina, aiuta anche in certi casi".