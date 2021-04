Cagliari-Parma 4-3: il tabellino della gara

vedi letture

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Cagliari (3-5-2): Vicario; Rugani (19' st Pereiro), Godin, Carboni; Zappa (13' st Lykogiannis), Marin, Nainggolan, Duncan (19' st Simeone), Nandez (42' st Cerri); Joao Pedro, Pavoletti. A disp.: Aresti, Tripaldelli, Calabresi, Klavan, Ceppitelli, Asamoah, Deiola, Sottil. All.: Semplici

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini (15' st Busi), Osorio, Bani, Pezzella (33' st Dierckx); Grassi, Brugman, Kurtic; Man (27' st Valenti), Cornelius (27' st Pellè), Kucka (1' st Mihaila). A disp.: Colombi, Rinaldi, Alves, Camara, Sohm, Traoré, Brunetta, Gervinho. All.: D'Aversa

Arbitro: Valeri

Marcatori: 5' Pezzella (P), 31' Kucka (P), 39' Pavoletti (C), 14' st Man (P), 21' st Marin (C), 46' st Pereiro (C), 49' st Cerri (C)

Ammoniti: Marin, Duncan, Nandez, Nainggolan (C), Kurtic, Pezzella (P)