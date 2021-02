Calcio&NBA, James Harden e la Juventus: "Sono un grande fan di Paulo Dybala"

Arriva dagli USA e in particolare da Brooklyn un in bocca al lupo molto speciale per Paulo Dybala. Ad inviarlo, attraverso il profilo Twitter del club bianconero James Harden, stella dei Brooklyn Nets, franchigia della NBA: “Come va Dybala? Volevo solo salutarti e dirti che sono un tuo grande fan. In bocca al lupo per la stagione”.