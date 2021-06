Campionato Primavera, l'Empoli si impone sulla Juventus e guadagna la semifinale

Il secondo quarto di finale del campionato Primavera non è meno combattuto di quello vinto dall'Atalanta nella giornata di ieri. A darsi battaglia Juventus ed Empoli. Una gara ricca di occasioni da ambo le parti, specialmente i due legni colpiti dai bianconeri con Sekulov e Leo, e la traversa unico ostacolo al tiro dell'empolese Asllani.

La gara viene sbloccata da Ekong, abile a ribattere sotto porta il pallone deviato da Garofani sulla traversa. Il vantaggio toscano dura meno di due minuti, con il terzino Mulazzi che piega le mani al portiere Hvalic con una conclusione in area. Il match winner è però l'albanese Bozhanaj che approfitta di una deviazione di De Winter per battere l'estremo difensore bianconero.

La Juventus, pur schierando nel finale tutti gli effettivi in attacco, non riesce a segnare il goal che sarebbe valso il pareggio e quindi l'accesso al penultimo atto prima della finalissima. Saranno i ragazzi di Buscè, anche se il loro giocatore più atteso, Tommaso Baldanzi, non ha brillato come al solito, a fronteggiare l'Inter nella seconda semifinale domenica prossima.

Quarti di finale

Juventus-Empoli 1-2

reti: 22' Ekong (E), 24' Mulazzi (J), 68' Bozhanaj (E)

1 ° Semifinale campionato Primavera

sabato 26 giugno, ore 18.00 Sampdoria-Atalanta

2 ° Semifinale campionato Primavera

domenica 27 giugno, ore 18.00 Inter - Empoli