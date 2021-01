Cannavaro e Ferrara per i bimbi di Napoli: donata ambulanza che servirà al trasporto dei neonati

Si è tenuta ieri mattina la consegna ufficiale dell'ambulanza regalata da Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara alla loro città. Il mezzo servirà per coprire i trasferimenti dei neonati di Napoli in pericolo di vita ed è stato messo a disposizione dell’A.O.U. Federico II di Napoli, a beneficio di tutta la Regione Campania, acquistata grazie alle donazioni raccolte per il progetto sociale “Un’Ambulanza per la vita”, promosso dalla Fondazione Cannavaro-Ferrara.