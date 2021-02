Capello: "Il Napoli ha speso tanto sbagliando i giocatori. La cifra pagata non è il valore reale"

Fabio Capello, ospite a Sky, dice la sua sul Napoli e il momento difficile che sta attraversando: "Hanno speso tanti soldi nell'acquisto di giocatori sbagliando. Il valore dei giocatori acquistati non è il valore reale. Non so di chi sia la colpa, non so chi li abbia scelti".