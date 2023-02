Casarin: "Gol di Firenze mette in discussione la tecnologia. Episodio pericoloso per il futuro"

'Episodio pericoloso. Dobbiamo sapere quanto valgono strumenti'

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Quanto accaduto a Firenze in settimana, non solo è pericoloso, ma mette in discussione tutte le decisioni dei centimetri. Semplicemente vorrei dire che, questi strumenti, sia la 'goal-line technology' che tutto il resto, devono essere utilizzati - alcune volte sono veramente utili - sapendo la loro precisione. Ogni sistema tecnologico ha un suo valore, che dipende da come è stato costruito e dalla sua complessità. Non tutti gli orologi segnano esattamente il secondo assieme, perché ci sono quelli di un tipo e quelli molto meno. Credo non ci sia ancora chiara l'incertezza della gol-line technology, cioè se vede il mezzo centimetro o meno e tutto quello che poi comporta il Var. Sapere insomma quanto valgono questi strumenti dal punto di vista tecnologico". Così l'ex arbitro Paolo Casarin ha commentato a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai, l'episodio che si è verificato in Conference League. Giovedì sera la rete segnata da Cabral per la Fiorentina, nel ritorno dei Playoff contro il Braga, era stata convalidata dalla tecnologia, che definisce il passaggio del pallone oltre la linea di porta; poi l'arbitro, richiamato dal Var, è andato a vedere il video e ha annullato la convalida del gol. (ANSA).