Ufficiale Team Altamura, rinnovo biennale per il difensore Matteo Falasca

Dopo sei mesi insieme, il legame tra Matteo Falasca e l’Altamura continua.

Il giovane difensore classe 2004, arrivato lo scorso gennaio in prestito dalla Casertana, è stato acquisito a titolo definitivo e ha firmato un contratto biennale che lo legherà alla società biancorossa fino al 30 giugno 2028. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, Falasca ha vestito anche le maglie di Roma U19 e Sassuolo U19, collezionando nelle ultime stagioni 48 presenze in Serie C, di cui 15 con i nostri colori.

Matteo è già a disposizione di Mister Ledian Memushaj per iniziare una nuova stagione insieme.