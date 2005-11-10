Ufficiale Treviso, arriva in prestito dalla Fiorentina il 2006 Pietro Leonardelli

Il Treviso FBC è lieto di annunciare l’arrivo con la formula del prestito di Pietro Leonardelli.

Pietro Leonardelli, il profilo

Vincitore della Primavera 1 con la Fiorentina nel corso dell’ultima stagione sportiva, Pietro, ancora giovanissimo, ha ricevuto la chiamata della Viola, club con il quale è stato anche frequentemente affiancato alla prima squadra sia nella massima serie che in Conference League. Toscano di Grosseto, il giovane 2006 può vantare in aggiunta al suo palmarès la Coppa Italia Primavera nella stagione 23/24, annata in cui al contempo riceve la chiamata della Nazionale U18. Ora è pronto a calarsi tra i grandi della Serie C, con lo scopo di migliorare sotto la guida di mister Gorini e del suo staff.

Le prime parole

Leonardelli: «Sono felicissimo di essere qui. La società mi ha fatto una bella impressione sin da subito, il mister e il direttore sono stati chiari e mi hanno fatto percepire l’importanza del progetto. È una società ambiziosa, che vuole fare bene, e credo sia il luogo migliore dove potessi andare»