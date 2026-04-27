Casarin su Rocchi: "Paga anche il caos generale. E all'AIA si parla solo di carriere"

Una annata nera per il calcio italiano, che ora trema anche per il caso che riguarda il mondo arbitrale, con l'indagine in corso da parte della Procura di Milano. L'ex arbitro Paolo Casarin in una intervista al Corriere della Sera ha individuato nel troppo "arrivismo" e nei troppi soldi che circolano, uno dei principali problemi che avrebbero scatenato l'ennesimo possibile scandalo.

Questo il suo pensiero: "Troppa politica, troppo arrivismo. E troppi soldi. I soldi generano avidità, distolgono lo sguardo da ciò che dovrebbe essere al centro: l’arbitraggio. Oggi si parla solo di carriere, all’Aia. Per una promozione si ar- riva a fare di tutto. Ribadisco il mio slogan: cari arbitri, trovatevi un lavoro e sarete liberi".

Poi ha aggiunto: "Ho enorme rispetto della giustizia e sono certo farà il suo corso. Se qualcuno ha sbagliato, è giusto che paghi. Rocchi ha sempre lavorato bene, per come la vedo io. Certo, battere i pugni contro le vetrate al Var di Lissone come si legge nelle carte dell’inchiesta non va bene. Se è andata così, la procedura non è stata rispettata. E non va bene. Le regole sono tutto, specialmente per gli arbitri".

In merito al rischio commissariamento, Casarin dice che andrebbe bene, ma al contempo spiega che "va individuata la persona giusta" e "in tempi rapidi". "Rocchi paga anche questo caos generale", fa notare.