Casarin: "In Samp-Inter prestazione esemplare di arbitraggio a due Valeri-Chiffi"

Mentre a seguito di Milan-Juventus non mancano le recriminazioni per la direzione arbitrale di Irrati, Paolo Casarin, decano dei fischietti italiani nel suo consueto punto sulle colonne del Corriere della Sera evidenzia, invece, la prestazione positiva di Valeri, coadiuvato da Chiffi, in Sampdoria-Inter: "Si è visto un arbitro esperto - si legge -, accettare tre aiuti tecnici di Chiffi, ieri VAR ma anche giovane arbitro in crescita. Le decisioni arbitrali inizialmente sbagliate sono state corrette rapidamente e senza esitazioni. Una prestazione esemplare di arbitraggio a due".