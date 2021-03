Cassano: "De Paul non mi convince. Ma se nell'Inter gioca Gagliardini..."

vedi letture

Ospite della BoboTv su Twitch Antonio Cassano ha parlato di Rodrigo De Paul, numero dieci dell’Udinese: "Era un esterno a Valencia - spiega -, adesso fa la mezzala. Ma non mi convince tanto, mi dà l'idea di un giocatore tanto fumoso, ha buone qualità ma è un giocatore che fa cose interessanti all'Udinese, è di un altro pianeta all'Udinese ma ho dei dubbi sul fatto che possa far parte di una grande squadra top. Se penso che all'Inter c'è Gagliardini, De Paul è un altro giocatore e quindi può starci. Non mi convince tanto che possa essere un giocatore principale in una squadra top. All'Inter può stare tranquillamente, al Milan ancor di più. Anche alla Juve".