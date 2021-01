Cassano: "Il Real Madrid è differente da tutti. Florentino Perez è papa, re e cardinale"

vedi letture

Antonio Cassano non le manda a dire e nel corso di una chiacchierata con Christian Vieri nel suo canale Twitch ha parlato anche del Real Madrid. Nella fattispecie su Florentino Pérez: "Il Real Madrid è differente da tutti. In questo momento Florentino è il papa, il re e il cardinale. Se lui decide di offrirti uno, ma hai un accordo con un’altra squadra che ti offre tre, è lui che decise se tu resti. Modric doveva andare via, è rimasto e guarda chi ha vinto il Pallone d’Oro. Cannavaro uguale, quell’anno aveva fatto una buona stagione con la Juve, ma sarebbe toccato o a Buffon o a Zidane se non fosse stato per la testata al Mondiale". Un giorno Ibrahimovic scherzò sui Palloni d'Oro dicendo: "Era Florentino a competere per il Pallone d'Oro con Messi, non Cristiano Ronaldo".