Castellini: "Parma, salvarsi è possibile ma la Roma ha un potenziale da Champions"

Ospite di ParmaLive.com, l'ex terzino di crociati e Roma Paolo Castellini parla delle due formazioni che si sfideranno domenica allo stadio Tardini: “La salvezza è possibile perché le partite sono ancora tante. Se pensiamo a come sono andate le ultime giornate, un pizzico di fortuna ed attenzione non avrebbero fatto male. La Roma ha il potenziale per raggiungere questo traguardo. Sono tantissime le squadre che lottano per i primi posti. Non è assolutamente facile arrivarci, ma le carte in regola ci sono. La partita di ieri è stata una bella prova di forza. Vedo una squadra sicura dei propri mezzi, questa è la strada giusta da intraprendere. La Roma, per il resto, ha le qualità per battere qualsiasi squadra e bisogna vedere come i giallorossi staranno tra qualche tempo dal punto di vista fisico. C’è sempre l’incognita della pandemia e non è semplice. Ma qualità non manca, e non vedo altri tipi di problemi, anche sul piano della gestione”.