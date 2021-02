Champions League, nuovo pallone per la fase finale. Si celebrano i 20 anni della sfera a stelle

Nuovo pallone anche per la Champions League in vista della fase finale del torneo: l'Adidas ha voluto celebrare i 20 anni del pallone a stelle, con un richiamo alle ultime 20 finali del massimo torneo continentale. Introdotto nel 2001, il pallone si ispira al logo delal Champions League. Sarà utilizzato già da domani, con Lipsia-Liverpool e Barcellona-PSG.

⭐ The new #UCL final ball celebrates 20 years of the iconic 'starball' design.

⚽ It makes its debut in Tuesday night's round of 16 matches! pic.twitter.com/5ESTqnVpY5

— UEFA (@UEFA) February 15, 2021