Chelsea campione d'Europa, i complimenti dell'Inter sui social: "Big congratulations"

Attraverso i propri social, l’Inter si è congratulata con il Chelsea per la vittoria della Champions League arrivata stasera battendo il Manchester City in finale. Di seguito il tweet nerazzurro:

Big congratulations to @ChelseaFC on becoming the new European Champions 👏#UCLFinal

— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) May 29, 2021