Collina: "Frappart è brava, il resto non dove contare. Non deve essere più una notizia"

vedi letture

L'ex arbitro Pierluigi Collina, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato anche di Stephanie Frappart, la prima donna ad arbitrare nella Champions League maschile: "Vorrei fosse visto come una cosa normale. Se un arbitro ha le qualità, deve poterle sfruttare a prescindere se sia uomo o donna. Se c’è qualità il resto non deve contare. Mi piacerebbe parlare di arbitri senza dover declinare la parola al maschile o al femminile. Spero che in futuro ci siano altre Frappart e che questo non costituisca più una stranezza o una notizia".