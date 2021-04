Colonnese: "Napoli-Inter? Politano non farà rimpiangere Lozano. Ed è anche un ex..."

Intervistato da Napolimagazine.com, il doppio ex di Napoli e Inter Francesco Colonnese ha presentato il match di domani: "La squalifica di Lozano, nel match contro l'Inter è di sicuro importante perché avrebbe potuto rappresentare un'alternativa in più per il Napoli, però c'è Politano che è un ex. Di solito gli ex giocano grandi gare. Politano sta avendo un buon rendimento, credo che non farà rimpiangere Lozano. Insigne è il vero top player del Napoli: quando ha avuto costanza di rendimento, il Napoli ne ha tratto giovamento, quando ha avuto dei cali, considerando il suo dribbling e la sua fantasia, si è fatto sentire. Demme con Fabian Ruiz costituisce la coppia più assortita del centrocampo del Napoli, Demme è dinamico mentre Fabian Ruiz è più tecnico e statico. Demme, davanti alla difesa, riesce a garantire la giusta copertura. Non solo le sfide contro Inter e Lazio, ma tutte le ultime otto gare saranno fondamentali per il Napoli che deve recuperare punti rispetto a chi è davanti. Gli scontri diretti saranno importanti, considerando pure che ci sono in programma sfide come Atalanta-Juve. Il Napoli dovrà lottare su ogni pallone per accorciare il distacco dalla zona Champions, anche in tal senso la sfida contro la Lazio sarà importante, dato che pure la formazione biancoceleste punta allo stesso obiettivo", ha concluso.