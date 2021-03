Costacurta: "L'Inter ha tutti i numeri per arrivare fino in fondo. La squadra è in fiducia"

Negli studi di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha commentato il successo dell'Inter sul campo del Parma: "Io credo che in questo momento è la squadra più forte. In Italia lo sta dimostrando e lo ha dimostrato anche oggi contro un Parma in ripresa che oggi ha commesso meno errori in difesa. L'Inter in avanti è forte. E' in un momento dove tutta la squadra è in fiducia. Credo che abbia tutti i numeri per arrivare in fondo. Sto guardando le partite che mancano a Inter, Milan e Juve. L'Inter è quella che avrà meno partite davanti e questo è un vantaggio".