Crotone, per Di Carmine solo terapie e lavoro a parte. Seduta con partita a tre colori

Mattinata di lavoro in casa Crotone, che sabato affronterà l'Inter in casa nel trentaquattresimo turno di Serie A. I pitagorici, riferisce il sito ufficiale del club, sono ritrovati al centro sportivo per una sessione iniziata con le stazioni di forza in palestra e proseguita sul campo con partite 5 contro 5 uomo-uomo e partita finale a 3 colori. Di Carmine ha svolto terapie e lavoro differenziato. Per domani è in programma un’altra sessione mattutina.