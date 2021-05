Damascelli: "Conte può organizzare le vacanze, qualcuno dovrà cercarsi un posto di lavoro"

“Sulla Mi-To le due facce del vero football”. Sulle pagine de Il Giornale, Tony Damascelli commenta la giornata di campionato che ha regalato il diciannovesimo scudetto all’Inter: “Il calcio sa offrire storie belle e perfide. Piazza Duomo a Milano era carica del popolo interista in festa, mentre a Udine la Juventus si giocava ancora l faccia per un posto in Champions. […] Questo è lo scudetto di Antonio Conte, ecco la perfidia ulteriore, il salentino lo ha tolto alla sua amata non certo tradita. […] L’Inter ha viaggiato sicura e convinta, le altre hanno litigato per le coppe europee. La situazione non è chiara ma è divertente: Conte può organizzare le vacanze, i suoi sodali capiranno che cosa fare da grandi. Qualcuno fra loro, immaginate il cognome, dovrà cercarsi un posto di lavoro”.