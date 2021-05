David Guetta: "Partita terrificante, ma Kouame è da serie A?"

Partita terrificante e comunque attesa, perché il punto era fondamentale per chiudere la partita.

Tutti sulla sufficienza politica, con la triste eccezione di Kouame, sempre più oggetto misterioso e sempre più in difficoltà sul piano tecnico, davvero a volte non sembra un calciatore di serie A.

Adesso parte il futuro e, come mi immaginavo, non è successo niente con Commisso nel dopo gara. Non si poteva annunciare Gattuso e neanche dettare programmi per il futuro a campionato ancora in corso.

Domenica sera c’è stato un corto circuito mediatico e alle parole di Rocco sono state interpretazioni estensive, forse proprio perché questa stagione è stata estenuante e molto deludente sotto ogni punto di vista.

Sulla possibile retrocessione ho detto la mia per oltre due mesi e a volte mi è sembrato che qualcuno giocasse davvero al tanto peggio tanto meglio, però può essere che sbagli.