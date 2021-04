Di Canio: "Mount giovane e determinante. Ci sembra normale perché è un altro campionato"

Negli studi di Sky prima di Real Madrid-Chelsea, Paolo Di Canio ha parlato dell’importanza di Mason Mount per i Blues, nonostante la giovane età: “È un 1999 e ci sembra normale perché è in un altro campionato. Gioca in Champions e in Premier League con naturalezza ed è determinante. Non stiamo parlando di un fenomeno assoluto, ma è determinante. E tre anni fa giocava in Championship”.