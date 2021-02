Disavventura per Ancelotti: due ladri entrano in casa con la figlia all'interno

vedi letture

Disavventura per Carlo Ancelotti a Liverpool. Nella serata di venerdì infatti, due ladri, disarmati e nascosti da un passamontagna, si sono introdotti nella casa del Merseyside del tecnico italiano, derubandolo per un valore di diverse migliaia di euro. Al momento del furto, era presente in casa una delle figlie dell'allenatore dell'Everton, che ne è uscita incolume ma con un grosso spavento. Le autorità inglesi, riportano i media locali, sono al lavoro per riconoscere i due autori del furto, immortalati dalle telecamere di sicurezza.