Domani Milan-Genoa, i convocati di Ballardini: torna Czyborra, out Criscito e Pellegrini

vedi letture

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha convocato 24 calciatori per la partita contro il Milan, valida per la 31esima giornata di Serie A e in programma domani alle 12:30 a San Siro. Assenti per squalifica il capitano Criscito, fuori per Pellegrini, Marchetti e Zappacosta. Torna a disposizione Czyborra. Di seguito la lista nel dettaglio:

Portieri: Paleari, Perin, Zima.

Difensori: Biraschi, Czyborra, Ghiglione, Masiello, Onguené, Radovanovic, Zapata,

Centrocampisti: Badelj, Behrami, Cassata, Pjaca, Portanova, Rovella, Strootman, Zajc,

Attaccanti: Destro, Pandev, Scamacca, Shomurodov.