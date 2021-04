È nata la SuperLega! Marchegiani: "Bellissime partite, ma non mi affascina"

Ospite come di consueto del Club su Sky Sport, l’ex portiere Luca Marchegiani ha detto la sua sulla SuperLega: “Non mi affascina, la mia paura è che ne risentano in maniera drastica i campionati nazionali. Dal punto di vista della bellezza delle partite chi ne ama il calcio ne guadagnerebbe, si vedrebbe una serie di partite di altissimo livello. Nei campionati professionistici americani le partite vengono seguite tantissimo, una volta che uno entra in quell’ottica magari si abitua anche al fatto che non ci siano le retrocessioni. Come idea di partite mi piace, non trovo giusto che non ci sia meritocrazia e ci siano delle squadre che partecipano di diritto”.