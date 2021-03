Ecco SuperFootball, il calcio diventa spettacolo: si sfidano squadre cittadine miste

vedi letture

Un torneo di squadre cittadine composte da uomini e donne

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Squadre cittadine composte esclusivamente di giocatori (uomini e donne), ed allenatori della stessa città che si sfideranno in tutta Italia: è SuperFootball, un campionato di calcio con regole moderne basato sul calcio d'attacco. Team in campo allo scopo di aggiudicarsi il trofeo SuperFootball Italia. "Superfootball è un misto tra sensibilità degli imprenditori che vogliono occuparsi di calcio, di calcio giovanile e femminile - spiega Giuseppe Amodio, consulente finanziario con un passato nella produzione cinematografica ed ideatore del torneo - Un campionato spettacolare. Al momento ci sono 30 squadre, 30 imprenditori che vogliono partecipare a questo torneo nazionale. Ho fatto domanda per poter ottenere le stesse norme covid dei calciatori. Non c'è ancora una data perché ancora non abbiamo avuto una risposta per quanto riguarda l'adozione del protocollo. Io penso a maggio". L'idea di SuperFootball è spettacolo: rigori ed espulsione ad ogni fallo, tempi di gioco netti, zero punti in classifica per pareggi e sconfitte, 1 punto per ogni vittoria ad ogni gol di scarto. (ANSA).