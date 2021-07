Empoli, lunedì inizia ufficialmente la nuova stagione: il programma del ritiro e le amichevoli

Chiusa la prima settimana di pre-raduno, lunedì 12 luglio prenderà il via ufficialmente la nuova stagione dell’Empoli di mister Andreazzoli. Gli azzurri, come riporta il loro sito ufficiale, sosterranno la prima seduta di allenamento al Sussidiario alle ore 9.30, per poi proseguire al ritmo di due sedute di lavoro al giorno.

"In occasione della prima seduta di allenamento, così come per tutte le sedute pomeridiane, per il pubblico sarà possibile l’accesso al Sussidiario. Gli azzurri saranno in ritiro a Casa Azzurri, presso il nostro Centro Sportivo di Monteboro, e giocheranno, come noto, le amichevoli contro Castelfiorentino (sabato 17 luglio), Cuoiopelli (sabato 24 luglio), Pontedera (28 luglio) e Montevarchi (sabato 31 luglio), con le ultime due sfide, in programma allo Stadio Carlo Castellani, che si giocheranno a porte chiuse", si legge nel comunicato del club toscano.