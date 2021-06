esclusiva Ghione scherza: "Toro, più che Messias serve il Messia. Sogno il gran colpo"

Jimmy Ghione inviato di Striscia la notizia ha parlato a Tuttomercatoweb.com concentrandosi sul suo Torino e su Belotti: "Spero rimanga e lo vorrei vedere giocare in Nazionale per avere un rappresentante granata in azzurro. Sono contento dell'arrivo di Juric, ottimo allenatore. Qui siamo in Versilia (parteciperà ad un torneo con la PadelArtisti, ndr) e spesso c'è Cairo e vorrei parlarci. Il presidente viene criticato, lui fa quadrare i conti. Spero però in un grande colpo, lo sogno. L'ultimo botto è stato è stato Belotti preso a 8 milioni e valorizzato da Ventura. Messias? Mi piacerebbe più il Messia, non vorrei esagerare ma al Toro serve qualcosa di più in alto".

