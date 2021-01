esclusiva Patrizio Oliva: "Napoli, serve un cambio di mentalità. Se prendi le botte, reagisci"

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Patrizio Oliva, pugile di fama mondiale e grande tifoso del Napoli: "C'è delusione per la sconfitta di ieri - ha detto - purtroppo questa squadra fallisce gli appuntamenti importanti. Conta poco vincere 6-0 con la Fiorentina se poi con la Juve non giochi con lo stesso carattere. E' l'approccio che non mi è piaciuto. C'è stato il colpo di testa di Lozano all'inizio ed è stato sfiorato il gol: significava che occorreva insistere. Capisco che si gioca ogni tre giorni però bisognava conservarsi le energie nervose per la Juve e non per la Fiorentina. Bastava vincere 1-0 con i viola e mantenersi poi per la Juve. Ora c'è da chiedersi quale sia l'obiettivo del Napoli. A me sembra che la squadra, giocando così, non sappia qual è il suo traguardo. Bisogna studiare un obiettivo e va programmato, vivere alla giornata non serve. Gattuso? Se la squadra fa una prestazione sbagliata di solito lui lo dice. Vedo che quando prendiamo un gol, il Napoli finisce... E invece no, è in quel momento che devi reagire. Le botte le stai prendendo ma le devi dare anche tu provando pure a piazzare il colpo del ko. Serve cambiare mentalità"

