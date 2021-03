esclusiva Zuccalà: "Caos Lazio-Torino? Serve più solidarietà. Un tempo c'era fair-play"

Franco Zuccalà volto storico della Rai è intervenuto nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com e con lui abbiamo parlato del caso Lazio-Torino: "Credo che in qualche modo la gara si dovrà giocare. Tutti possono avere problemi legati al covid e allora bisognerebbe avere un po' di solidarietà. Nello sport una volta c'era del fair-play e sarebbe stato un caso risolto prima di iniziare. Ora invece ci sono tanti interessi, tanti personaggi che come nella canzone 'Questa è casa mia, qui comando io' cercano tutti di comandare. Non è bello agli occhi di chi vede e chi segue. Gli interessi e le questioni economiche ci sono sempre state ma adesso c'entrano gli stranieri, le multinazionali, è diventata una complicazione unica e tutti vogliono vincere perché vincere significa soldi"

Zuccalà: "Lega? Serve più solidarietà. Prima c'era fair-play ora troppi interessi"