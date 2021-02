Euro 2020 ha un nuovo sponsor: la UEFA si accorda con Tik Tok per contenuti esclusivi

Euro 2020, la manifestazione che comincerà il prossimo 11 giugno, ha un nuovo sponsor. Si tratta della famosa piattaforma Tik Tok: come ha annunciato la UEFA sui propri canali ufficiali, verranno pubblicati dei contenuti speciali, con l'ausilio della realtà aumentata e delle "sfide" mediante gli hashtag.

🤝 Welcome on board, @TikTok_UK – a new global sponsor for @EURO2020!

🔜 Exclusive content | AR effects | Hashtag challenges | TikTok Lives#EURO2020 pic.twitter.com/BJ8Qu2G95t

— UEFA (@UEFA) February 11, 2021