Filippo Galli: "Milan, il rinnovo darà a Ibra una spinta in più per un grande finale di stagione"

vedi letture

Filippo Galli, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, parla così della corsa Champions: "Finora è stata una lotta equilibrata, basti pensare alla situazione del Milan: è stato al comando per più di metà campionato, eppure non è riuscito ad accumulare un vantaggio tale da tenere le rivali a distanza di sicurezza. Penso che proseguiremo su questo ritmo fino a maggio: sarà una lotta fino all’ultimo respiro, ma alla fine prevarranno le tre attualmente alle spalle dell’Inter, ovvero Milan, Atalanta e Juventus. Sono convinto che il rinnovo di contratto darà una spinta in più a Ibrahimovic per un grande finale di stagione.