Filippo Tortu entra a far parte di Mate, la web agency di Claudio Marchisio e Giorgio Chiellini

La punta di diamante dell’atletica italiana Filippo Tortu entra a far parte di Mate, che curerà la sua immagine digital. La web agency di Claudio Marchisio e Giorgio Chiellini affiancherà l’italiano più veloce di sempre nelle sue prossime sfide, a cominciare dalle Olimpiadi di Tokyo 2021. Novità anche dal mondo dell’entertainment e degli eventi live, dove arrivano segnali che fanno ben sperare. Sulla piattaforma Ticketmaster si trovano in vendita i biglietti di numerosi spettacoli ed eventi in programma dall’autunno 2021, sia in Italia che all’estero. La società di ticketing, leader mondiale nella vendita di biglietti per performance live, è affiancata da Mate da oltre tre anni per lo sviluppo della comunicazione digital e social, in particolare campagne media e a performance, oltre che progetti creativi ad hoc. “Siamo felici di rinnovare il lavoro iniziato tre anni fa con Ticketmaster” - afferma Claudio Marchisio – “Dopo un anno difficile per tutti e drammatico per il settore degli eventi e dell’intrattenimento, è il momento opportuno per rinsaldare questa partnership e guardare al futuro con nuovi progetti. Si tratta di un’azienda estremamente dinamica e innovativa. Questo impulso verso la ripresa dimostra ancora di più quanta forza e resistenza siano scaturite nel corso di questi mesi drammatici”. “La ripartenza dei grandi eventi sportivi e artistici rappresenta - anche simbolicamente - la voglia di tornare al più presto alla normalità”- ha aggiunto Giorgio Chiellini - “Essere vicini a Filippo nell’anno olimpico è un privilegio. Sono sicuro che saprà rappresentare al meglio il nostro Paese in Giappone. I partner di Ticketmaster fanno parte di uno dei settori più colpiti in questo periodo terribile che ci auguriamo stia volgendo al termine. E’ giunto il tempo di ricominciare con gli spettacoli, i concerti e gli eventi culturali, componenti preziose e indispensabili nelle nostre vite”.