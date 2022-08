Fiorentina, la carica di Commisso prima dell'Empoli: negli spogliatoi per spronare la squadra

Anche il presidente Rocco Commisso è presente allo stadio Castellani per assistere alla partita di oggi fra Empoli e Fiorentina. I canali ufficiali del club gigliato hanno pubblicato un video dove si vede il patron italoamericano scendere negli spogliatoi per caricare i propri giocatori in vista della sfida agli azzurri. Queste le immagini: