Football Rock Live: cantanti e star del calcio unite per beneficenza

Milano ha un nuovo appuntamento irrinunciabile! Il prossimo 24 Agosto prenderà vita Football Rock live, l’unico concerto – evento mondiale che unirà per la prima volta su uno stesso grande palco calciatori e cantanti in duetti emozionanti con finalità charity. L’evento, nato dall’idea del noto agente sportivo Helga Leoni e con la straordinaria direzione artistica di Saturnino, sarà un terzo tempo, una speciale e spettacolare festa che si svolgerà a Milano che diventa così ancora una volta capitale della musica e della solidarietà sportiva, ed è l’arena civica (stadio Gianni Brera) che è stata scelta ed opzionata come location per ospitare l’evento in quanto fu teatro dell’esordio assoluto della nazionale di calcio nel 1910.

Football Rock live è un evento unico nel suo genere, per la prima volta star del calcio e della musica canteranno insieme allo stadio. Tanti calciatori avrebbero voluto essere delle Rock Star e viceversa molti cantati avrebbero voluto fare il calciatore. Questa la filosofia alla base di Football Rock Live. I calciatori, coordinati da Letterio Pino (Responsabile Coordinamento Calciatori Football Rock), insieme ai cantanti formeranno delle coppie, ognuna delle quali presenterà una canzone nota o inedita del cantante del duo, che sarà per la speciale occasione proposta e cantata insieme al calciatore. Ecco che Football Rock Live lega in maniera indelebile sul medesimo palco i due mondi per un spettacolo che si preannuncia davvero indimenticabile, un terzo tempo del calcio, dove il mondo musica ed il mondo calcio si uniscono, non più solo sotto una comune bandiera di tifo di appartenenza, ma soprattutto sotto il segno del RESPECT, vero valore portante dell’intera manifestazione.

La frase "bandiera" del concerto-evento, che i partecipanti lanceranno sarà: “IL RISPETTO CAMBIERA' IL MONDO. FOOTBALLROCK INZIO IO, INSIEME SIAMO INSUPERABILI".

Football Rock Live, è prima di tutto un concerto con un obiettivo charity ben preciso, infatti parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Onlus "INSUPERABILI" -www.insuperabili.eu- associazione che dal 2012 si occupa di rendere possibile l’attività sportiva e calcistica a ragazzi con disabilità cognitiva, relazionale, affettivo emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale.

“La pratica dell’educazione fisica e dello sport è un diritto fondamentale per tutti, il Calcio è il gioco che tutti amano e che vorrebbero praticare - dichiara il presidente di Insuperabili Leonardi Davide - Da 8 anni siamo scesi in campo per promuovere un cambiamento che prima di essere sportivo è culturale. Gli ultimi anni grazie all'intervento della FIGC hanno accelerato e professionalizzato il mondo del Calcio Disabile, dandone la giusta dignità e bellezza. Ringrazio Football Rock per aver ideato un progetto unico che servirà per raccogliere fondi destinati alla crescita delle scuole calcio Insuperabili e non solo, ma soprattutto per continuare a dar voce e visibilità ai nostri ragazzi. Per nostri intendo gli atleti disabili di tutte le squadre. Da soli possiamo fare bene, ma solo insieme possiamo realmente cambiare il Mondo. Football Rock ci aiuterà a farlo"

Attraverso il calcio il progetto Insuperabili mira a garantire la crescita e l’integrazione di ragazzi con disabilità all’interno della società, individuando in questo sport uno strumento di socializzazione e integrazione che con il divertimento e l’allenamento può portare miglioramenti al livello di salute psico-fisica, alla soddisfazione personale e più in generale alla qualità della vita del singolo atleta.

Questi i valori che da sempre muovo la mission della Onlus che negli anni è riuscita a creare vere e proprie accademie dello sport, già operative in 17 città italiane, rivolte sia a bambini che adulti con disabilità.

“E’ per noi motivo di grande orgoglio oggi poter annunciare questo evento in cui musica e sport si ritrovano per una grande iniziativa di solidarietà e umanità sotto il segno del rispetto verso il prossimo – dichiara Helga Leoni (direttore generale e founder dell’evento) - Noi tutti siamo convinti che il diritto allo sport sia fondamentale e indispensabile per lo sviluppo della persona. Lo sport come la musica si sono rivelate spesso delle ottime terapie naturali per i ragazzi con disabilità e non solo. Insieme siamo più forti e abbiamo bisogno di dare un messaggio di speranza e di ripartenza. Teniamo a ringraziare sin da subito tutti gli artisti e i calciatori che saranno con noi in questa grande impresa per il bene comune”.

Direttore artistico della manifestazione è Saturnino, celebre musicista, compositore e produttore discografico, nonché storico bassista di Jovanotti che per la speciale occasione guiderà il cast in un evento straordinario.

“Sono onorato di aver ricevuto il titolo di Direttore Artistico di Football Rock – dichiara Saturnino - Il calcio e la musica hanno in comune tante cose, come l'energia e la passione.Faremo di tutto per dare un segnale positivo in questo momento difficile e fare gol tutti assieme!”

L’evento è prodotto e organizzato da Lions H Group insieme ad Edizioni Corniglia. Tra i principali partner dell’evento anche Top Eleven Management, EHappen, Cb Digital e Insuperabili Onlus.