FOTO - Lazio, nasce il green biancoceleste: ecco la nuova maglia in plastica riciclata

La campagna di lancio della nuova maglia della S.S.Lazio è stata pensata con l’obiettivo di attirare la maggior attenzione possibile su un tema così caro e condiviso da Macron e dalla società capitolina: la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente. Una campagna che, come informa il sito ufficiale dei biancocelesti, ha voluto comunicare come la maglia della S.S.Lazio possa essere "green" pur essendo naturalmente biancoceleste come vuole la storia e la tradizione.

La nuova maglia della S.S.Lazio quest’anno ha un’anima "sostenibile", grazie al tecnologico ed ecologico tessuto utilizzato dal brand italiano per realizzarla: l’Eco-Softlock proveniente da plastica riciclata e certificato secondo il più importante standard internazionale per la produzione sostenibile di indumenti e prodotti tessili il Global Recycled Standard.