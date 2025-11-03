TMW Radio Galbiati: "Fiorentina, prima si scelga il ds e poi si nomini il nuovo tecnico"

A parlare della situazione in casa Fiorentina a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il tecnico Roberto Galbiati: "Credo che l'accordo con Pioli lo troveranno, forse prima di prendere l'allenatore sarebbe meglio prendere il direttore sportivo. A meno che il futuro ds abbia già dato il suo ok. Poi nel calcio ne succedono di cose strane. Chi scegliere? Vanno valutate alcune situazioni. Mancini vorrà un contratto pluriennale, non come ha fatto Spalletti alla Juve.

E' meglio scegliere un tecnico ponte fino a domenica per poi scegliere ds e nuovo tecnico. Pioli doveva dimettersi? Oramai non le da nessuno. E' comprensibile sotto l'aspetto morale, ma credo che a questo punto sia mancata la società. Quando ha visto che questo tecnico non trovava la soluzione giusta, una o due domenica fa doveva decidere per esonerarlo".