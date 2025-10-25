Galbiati: "Gudmundsson ha fatto passi avanti piccolissimi". Poi scommette tutto su Fortini

L'ex difensore della Fiorentina, Roberto Galbiati, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Firenze in campo" per parlare dei temi più attuali in casa gigliati in vista del derby dell'Appennino. Queste le sue principali dichiarazioni: "Credo che la Fiorentina nelle ultime tre gare sia migliorata. Giovedì ha dimostrato di diventare più squadra e avere più convinzione, perciò siamo sulla strada giusta".

Sul miglior centrale di difesa: "Per il tempo che ha giocato è Ranieri, perché gli altri qualche errore l'hanno tutti fatto, anche Pablo Mari che sembrava il migliore fino a giovedì. Ranieri mi sembra il più costante ma spero di vedere più in campo Comuzzo".

Su Fortini: "Con la Roma ho commentato che avrei cambiato tutti e due gli esterni per dare più vivacità e brio. Fortini sta prendendo più piede e sono sicuro che lo vedremo sempre di più in campo, ora è più avanti anche di Parisi".

Su Gudmundsson: "Ha fatto passi avanti piccolissimi, ha fatto un gol è vero ma in 10 minuti. Bene comunque perché il gol dà morale ed entusiasmo ma di rinascita è presto parlarne".

Sul derby col Bologna: "Partita interessante anche per alcune dinamiche di classifica. A noi interessa solo vincere, l'importante è fare un gol in più del Bologna e non mi interessa giocare meglio. Può fare gol anche De Gea, l'importante sono i tre punti".

Sul centrocampo viola: "Io giocherei a tre con Nicolussi Caviglia, Fagioli che è in ripresa e il terzo vedrei bene Mandragora. Fazzini è brioso ma con due punte io Fagioli e Fazzini non li vedo in campo perché sarebbe una squadra troppa offensiva. Io giocherei con Kean e Dzeko davanti e dunque a centrocampo giocherei con Fagioli".