Gandola su La Verità: “Scudetto a un’Inter senza portafoglio con Conte in stile Mou”

“Scudetto a un’Inter senza portafoglio con Conte in stile Mou”. Sulle pagine de La Verità, Giorgio Gandola commenta così il diciannovesimo titolo nazionale conquistato dai nerazzurri: “E per ritrovare il filo rosso del successo l’Inter ha avuto bisogno di due formidabili acquisti juventini. Beppe Ma- rotta e Antonio Conte, additati al loro arrivo come «quinte colonne per distruggere quel che rimane» del vascello, in due stagioni gli hanno dato l’aspetto di una corazzata. Hanno portato legge e ordine, hanno spazzato via il pregiudizio autolesionistico di un club capace di farsi male da solo. […] Poiché l’arte di farsi male è sempre in agguato, sul tricolore aleggiano due ombre. L’impossibilità di festeggiarlo come si deve per comprovata pandemia e l’incertezza del futuro per il deficit economico dei proprietari cinesi. Suning è l’esempio principe del capitalismo gestito dal partito: i soldi sono tuoi ma se Pechino decide che «gli investimenti non strategici vanno evitati», ecco che gli euri o i dollari diventano carta straccia. Ha impiegato meno tempo a tornare Marco Polo a piedi che Steven Zhang in aereo, ma da stamane è difficile che lo scudetto non sia un investimento strategico”.