Genoa, lesione al soleo per Zapata. Pandev verso il rientro in gruppo

Il Genoa ha ripreso la preparazione in vista dell'anticipo di sabato contro il Bologna. A disposizione di mister Ballardini, in attesa del ricompattamento collettivo della vigilia, un nucleo ridotto di giocatori sottoposti a esercitazioni e partitella a campo ridotto. Prime corse sul campo per Pellegrini. Verso il graduale rientro in gruppo Goran Pandev. Gli esami strumentali cui è stato sottoposto Cristian Zapata hanno evidenziato una lesione al soleo sinistro. Turno di squalifica invece a carico di Goldaniga che salterà il match con i felsinei.